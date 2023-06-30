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НовостиЗвезды30 июня 2023 5:26

«Мучают приступы тошноты и слабость»: что известно о состоянии здоровья Мадонны после выписки из больницы

TMZ: Мадонна чувствует себя плохо и не встает с кровати после выписки из больницы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
TMZ: Мадонна чувствует себя плохо и не встает с кровати после выписки

TMZ: Мадонна чувствует себя плохо и не встает с кровати после выписки

Фото: REUTERS

Певица Мадонна, которую накануне выписали из больницы после лечения бактериологической инфекции, еще чувствует себя плохо, не вставая с постели. Об этом пишет портал TMZ, ссылаясь на источники в окружении артистки.

Как передает источник издания, после выписки из больницы у певицы началась неконтролируемая рвота, и она до сих пор все страдает от инфекции. По его словам, она находится в таком состоянии, что не может вставать с постели.

Напомним, Мадонна попала в отделение интенсивной терапии госпиталя в Нью-Йорка с серьезной бактериальной инфекцией, из-за чего было перенесено ее мировой тур. Ее родственник сообщил, что певица была на грани жизни и смерти. По его словам, «готовились к худшему».

Как сообщалось, в минувший четверг, 29 июня, Мадонна была доставлена в свой дом в Нью-Йорке на частной машине скорой помощи. Сообщалось, что она была в порядке.