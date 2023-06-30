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НовостиОбщество30 июня 2023 5:15

Психолог Горькова назвала расстройством желание сделать много татуировок

Прежде чем нанести рисунок, она советует подождать пару лет
Елена АКИМОВА
Психолог Горькова назвала расстройством желание сделать много татуировок

Психолог Горькова назвала расстройством желание сделать много татуировок

Фото: Архив "КП"

В современном мире мало кого удивишь татуировками. Кто-то ограничивается одним, а у кого-то чувства меры нет, постепенно почти все тело становится украшено рисунком.

Навязчивое стремление сделать очередную татуировку может сигналить о психологических проблемах. Порой человек нуждается не в тату, а в помощи.

Психолог Екатерина Горькова назвала причины, по которым люди делают татуировки. Это из них – попытка выразить то, что трудно донести до общества словами. Это демонстрация своей жизненной позиции или фиксация значимых событий, попытка увековечить их на своем теле.

- Татуировка может быть бессознательная попытка следовать моде и трендам. И люди идут на такой поступок даже понимая, что это с ними останется на всю жизнь, - говорит психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт советует отложить желание сделать тату на пару лет, тогда будет четкое убеждение, надо это или нет.

А вот когда желание сделать новый объект становится навязчивым, пора идти к психологу. Возможно, это способ причинить себе боль или привлечь к себе внимание.