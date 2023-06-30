Психолог Горькова назвала расстройством желание сделать много татуировок Фото: Архив "КП"

В современном мире мало кого удивишь татуировками. Кто-то ограничивается одним, а у кого-то чувства меры нет, постепенно почти все тело становится украшено рисунком.

Навязчивое стремление сделать очередную татуировку может сигналить о психологических проблемах. Порой человек нуждается не в тату, а в помощи.

Психолог Екатерина Горькова назвала причины, по которым люди делают татуировки. Это из них – попытка выразить то, что трудно донести до общества словами. Это демонстрация своей жизненной позиции или фиксация значимых событий, попытка увековечить их на своем теле.

- Татуировка может быть бессознательная попытка следовать моде и трендам. И люди идут на такой поступок даже понимая, что это с ними останется на всю жизнь, - говорит психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт советует отложить желание сделать тату на пару лет, тогда будет четкое убеждение, надо это или нет.

А вот когда желание сделать новый объект становится навязчивым, пора идти к психологу. Возможно, это способ причинить себе боль или привлечь к себе внимание.