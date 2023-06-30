Восточноевропейским фермерам предрекли кризис из-за зерна с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восточноевропейским фермерам грозит катастрофа из-за наплыва зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом написало издание Parlamentni listy.

Как передает издание, вместе с жатвой приближается возможный кризис.

«Существует риск того, что соглашение с Россией об экспорте зерна прекратится, и Украина снова станет житницей Европы», - сказано в статье.

Отмечается, что если не удастся продлить зерновую сделку, то украинскую пшеницу направят или через, или же сразу в европейские страны. Тем не менее, второй вариант не нравится фермерам Восточной Европы. Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния не пустили зерно из Украины на рынки Европы, но при этом сохранили возможность поставки его на мировой рынок.

Напомним, ранее Польша, Венгрия и Словакия приостановили импорт отдельных продуктов из Украины после протестов фермеров, которые несли убытки. Кроме того, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о желании Варшавы потребовать от Еврокомиссии провести проверку экспорта украинского продовольствия на предмет рыночных нарушений.