Социальная сеть «ЯRus» объявила о прекращении работы с 30 июня 2023 года

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Социальная сеть «ЯRus» приняла решение приостанавливать работу 30 июня 2023 года, ищет новых инвесторов. Об этом сказано в заявлении компании.

«После тщательного анализа текущей ситуации мы убедились, что это единственное возможное решение ... Работа серверов "ЯRus" будет прекращена 30 июня в 15.00 по московскому времени», - сказано в сообщении компании.

Как уточняется в релизе, компания обязуется выполнить все обязательства по выплате премий, которые были уже поставлены на вывод.

«Со всеми нашими партнерами мы также завершим отношение на позитивной ноте», - говорится в заявлении.

В сообщении также отмечается, что компании было необходимо большое количество инвестиций, однако поддержка проекта была приостановлена по причине «политической ситуации». Подчеркивается, что на данный момент компания ищет новых инвесторов.

Социальная сеть «ЯRus» была запущена в 2020 году. По данным компании, аудитория составляла около 12 млн пользователей.