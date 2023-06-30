Большинство россиян хочет работать на два часа меньше в жаркую погоду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне ответили, как хотели бы сократить рабочий день в жару. Почти половина сотрудников российских компаний (48%) считают, что продолжительность работы при высоких температурах должна быть сокращена.

Как россияне хотят сократить рабочий день в жару:

52% - на 2 часа,

21% — на 3 часа,

14% - сделать выходной день,

6% - перейти на удаленку.

При этом только 17% офисных сотрудников говорят о том, что на местах есть подходящие условия для работы в летнее время - кондиционеры, вентиляторы, кулеры с водой.

Таковы результаты опроса, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

- Если температура воздуха в рабочем помещении повышается до +28,5 °С, то рабочий день должен быть сокращен на час. Если до +29 °С и +30,5 °С, то на два и на четыре часа соответственно, - сказала RT руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру» Татьяна Мощагина.

Разница температуры внутри и снаружи должна быть от пяти до 10 градусов. В противном случае более сильный перепад может навредить, и человек заболеет, передает "360".