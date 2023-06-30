Амурский тигр напал на вальщика леса в Хабаровском крае Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Истощенный амурский тигр набросился на вальщика леса в районе поселка Золотой в Хабаровском крае. Информацию об этом подтвердили в управлении охотничьего хозяйства региона.

«Сильно истощенный тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады на деляне в пяти км от поселка Золотой», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчина получил легкие телесные повреждения.

По информации HAB.KP.RU, очевидцы произошедшего рассказали, что тигр схватил рабочего за ногу и попытался утащить в тайгу. Услышав крики вальщика, его коллеги схватили бензопилу, завели ее и стали махать перед животным. В результате тигр испугался и убежал назад в лес.

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