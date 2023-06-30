Беспилотники нанесли удар по базе в Ливии Фото: REUTERS

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в ночь с четверга на пятницу, 29 и 30 июня, нанесли удар по авиабазе, которая была расположена на востоке Ливии. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, отмечая, что внутри, предположительно, находились бойцы.

Как передает издание, беспилотники «неизвестного происхождения нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба», которая находится в 150 км к юго-востоку от города Бенгази на востоке Ливии. По данным источника AFP, в результате авиаудара никто не пострадал.

Напомним, жертвами авиаудара по военному училищу в районе «Аль-Хадба аль-Хадра» в Ливии два года назад стали 28 человека, а десятки курсантов были ранены.