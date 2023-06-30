Международный авиасалон МАКС перенесли на 2024 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который должен был состоятся в России в конце июля этого года, перенесли на 2024 год. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщили его организаторы.

«Проведение Международного авиационно-космического салона вместо 2023 года запланировано на 2024 год», - сказано в заявлении.

Уточняется, что МАКС также должен пройти и в 2025 году.

Организаторы добавили, что продолжают работать с участниками салона, в том числе с компаниями из дружественных стран.

«Авиасалон МАКС был и, несомненно, останется визитной карточкой отечественной аэрокосмической отрасли», - отметили они.

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