Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июня 2023 6:35

12 детей госпитализированы из оздоровительного лагеря в Кузбассе

Дети доставлены в больницу с признаками отравления
Елизавета КУЗНЕЦОВА
12 детей госпитализированы из оздоровительного лагеря в Кузбассе

12 детей госпитализированы из оздоровительного лагеря в Кузбассе

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Из оздоровительного детского лагеря «Магистраль» в городе Салаир в Кузбассе были госпитализированы 12 детей. Об этом в пятницу, 30 июня, заявили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, уточнив, что детей доставили в больницу с признаками отравления

«В связи с выявлением случаев ухудшения самочувствия детей приостановлена работа оздоровительного лагеря «Магистраль» в городе Салаир Кемеровской области», - сказано в заявлении пресс-службы.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что на данный момент проходит проверка законодательства при организации летнего оздоровительного отдыха в санатории-профилактории. В заявлении также уточняется, что проверка проходит при участии территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

Лагерь «Магистраль», открытый в 2002 году, принадлежит Западно-Сибирской железной дороге.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге школьники после выпускного массово отравились в ресторане. В результате, многие выпускники оказались в больнице.