12 детей госпитализированы из оздоровительного лагеря в Кузбассе Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Из оздоровительного детского лагеря «Магистраль» в городе Салаир в Кузбассе были госпитализированы 12 детей. Об этом в пятницу, 30 июня, заявили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, уточнив, что детей доставили в больницу с признаками отравления

«В связи с выявлением случаев ухудшения самочувствия детей приостановлена работа оздоровительного лагеря «Магистраль» в городе Салаир Кемеровской области», - сказано в заявлении пресс-службы.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что на данный момент проходит проверка законодательства при организации летнего оздоровительного отдыха в санатории-профилактории. В заявлении также уточняется, что проверка проходит при участии территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

Лагерь «Магистраль», открытый в 2002 году, принадлежит Западно-Сибирской железной дороге.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге школьники после выпускного массово отравились в ресторане. В результате, многие выпускники оказались в больнице.