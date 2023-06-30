10,4 млрд рублей выплатил НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» пенсионерам за шесть месяцев

В первом полугодии 2023 г. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» выплатил клиентам в виде негосударственных пенсий 10,4 млрд рублей. Таким образом, сумма выплат пенсионерам за все время деятельности фонда составила 217,3 млрд руб.

Негосударственные пенсии в фонде за шесть месяцев текущего года оформили более 6 тыс. клиентов. В совокупности фонд выплачивает пенсии свыше 380 тыс. человек – по этому показателю НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является лидером среди НПФ в России.

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» специализируется на реализации корпоративных пенсионных программ и обслуживает более 400 компаний и организаций, чьи работники участвуют в пенсионных программах работодателей. Клиентами фонда являются 1,3 млн человек.