Авиакомпании России увеличили перевозки в Китай более чем в десять раз Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские авиакомпании перевезли между Россией и Китаем 78,8 тысяч пассажиров в январе-мае этого года, что более чем в десять раз больше, чем тот же период годом ранее, когда перевели только 7,5 тысяч граждан. Такое же заявление сделала пресс-служба министерства транспорта РФ.

Как отмечается, это связано со снятием Китая ограничений из-за коронавирусной инфекции, а также ростом числа рейсов между Россией и КНР.

Уточняется, что со стороны Китая регулярные рейсы выполняют семь авиакомпаний с общей частотой 45 рейсов в неделю по десяти маршрутам. Выполняются полеты из Пекина, Чэнду, Шанхая в Москву и Санкт-Петербург, а также из Циндао Гуанчжоу, Сианя и Чунцина в российскую столицу.

Ведомство сообщило, что продолжает консультации по разным уровням с авиационными властями Китая для дальнейшего расширения авиасообщения между двумя странами.

«Проводимая министерством транспорта работа также направлена на развитие въездного туризма, о котором в том числе шла речь на совещании президента Российской Федерации Владимира Путина по вопросам развития туризма, прошедшем 28 июня в Дербенте», - сказано в пресс-службе.

В заявлении также подчеркивается, что развитие прямого авиаперелетов с дружественными государствами влияет на реализацию туристического потенциала РФ, а также расширение деловых контактов.

Напомним, на прошлой неделе армянская авиакомпания Fly Arna сообщила о своих планах запустить с 8 июля 2023 года рейсы в московский аэропорт Внуково.