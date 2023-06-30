Как снимали секс в советском кино

Кадр из фильма "Андрей Рублев"

Многим знакома фраза "В СССР секса нет!". РИА Новости рассказало о том, как снимались интимные сцены в советском кинематографе.

В период оттепели 60-х годов эротика стала более явной. В фильме "Еще раз про любовь" есть сцена, где герои ложатся в постель, и камера сфокусирована только на их головах, создавая атмосферу интимности.

В историческом фильме Андрея Тарковского "Андрей Рублев" есть запоминающаяся сцена, которая происходит в ночь Ивана Купалы. В этой сцене показаны обнаженные люди и народные элементы с яркими эротическими мотивами.

В советском кино преобладали традиционные отношения, однако в фильме "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна есть сцена, где опричники танцуют пляску. Молодой боярин Федор Басманов выступает перед царем в женском наряде.

Фильм "Табор уходит в небо" со Светланой Тома наполнен сексуальностью и описывает жизнь цыган. Затем последовал знаменитый фильм "Маленькая Вера" с неожиданно откровенными сценами. В настоящее время как режиссеры, так и актеры относятся к таким съемкам более свободно.