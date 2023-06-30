В России могут подорожать тарифы на мобильную связь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство готово пойти навстречу бизнесу, разрешив мобильным операторам повысить тарифы сотовой связи. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в Минцифры РФ.

По данным издания, крупнейшие операторы связи в стране выступают за повышение тарифов на 5% выше инфляции, что продиктовано необходимостью модернизации сетей для того, чтобы в дальнейшем можно было обеспечить их стабильную работу.

«Инвестиции компаний в сети снижаются на фоне высокой закредитованности и социальной нагрузки, уже началась деградация качества услуг, признают в правительстве», - отмечают в издании.

При этом сообщается, что власти готовы пойти навстречу бизнесу, но «только при условии поэтапного повышения цен». Отмечается также необходимость сохранить дифференцированный подход в формировании тарифов для разных групп граждан и гарантировать свои вложения «в развитие и модернизацию сетей».

Напомним, в прошлом году профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов предупредил, что тарифы на сотовую связь в 2023 году в России могут вырасти. По его словам, на данный момент на рынке осталось небольшое количество крупных операторов, которые будут стремиться «держать прибыль» и развиваться за счет уже имеющихся клиентов.