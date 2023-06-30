Рогов: ВСУ могли нанести удар по Бердянску ракетами Storm Shadow Фото: EAST NEWS

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал удар Вооруженных сил Украины по Бердянску в Запорожской области. По его информации, атака могла быть совершена с помощью ракет Storm Shadow.

«По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны успешно отразили удар еще на подступах к Бердянску.

Напомним, ранее власти города проинформировали о серии взрывов, которая случилась в Бердянске утром в пятницу, 30 июня.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. При этом Лондон получил от Киева обещание, что ВСУ не будут применять данное оружие для ударов по России.