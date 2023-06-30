Более 4 тысяч жителей Кузбасса в 2023 году получили медпомощь в передвижных ФАПах

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Более 4 тысяч жителей Кузбасса с начала года прошли необходимые медицинские обследования в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах. Благодаря «медпунктам на колесах» врачебную помощь регулярно получают жители отдаленных сел и деревень региона. Сейчас в области работают 23 передвижных ФАПа, четыре из них поступили в этом году. Автомобили приобретаются за счет средств нацпроекта «Здравоохранение» и других федеральных программ.

«Важно, чтобы не только в городах, но и в поселках Кузбасса люди получали своевременную и качественную медицинскую помощь. Передвижные ФАПы позволяют делать это адресно, выезжать на дом к тем, у кого нет возможности добраться до медпункта», - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Мобильные ФАПы в зависимости от модели оснащены электрокардиографами, аппаратами УЗИ, оборудованием для обследования легких, акушерским креслом. Пациенты могут сдать кровь на анализ, измерить внутриглазное давление, а также пройти осмотр у терапевта.