Счастливая Ольга Орлова удивила поклонников: певица показала редкое видео с мужем Валерием

Певица и телеведущая Ольга Орлова не часто балует поклонников подробностями личной жизни. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица и телеведущая Ольга Орлова не часто балует поклонников подробностями личной жизни. Однако не так давно бывшая солистка группы «Блестящие» приятно удивила фанатов и опубликовала в своих социальных сетях редкое видео.

Орлова обнародовала кадры с одного из светских мероприятий, которое она посетила вместе с супругом Валерием. Певица сняла на видео не только себя, но и мужа. Правда, рассмотреть как следует на кадрах возлюбленного Орловой практически невозможно, так как телеведущая быстро перевела камеру на себя.

Известно, что супруг певицы не любит публичность, что не помешало Орловой все-таки показать своего мужчину, после чего она подарила ему виноватый взгляд.

Орлова тайно вышла замуж в сентябре 2021 года. Возлюбленные расписались во вторую годовщину знакомства очень тихо и скромно, прибыв на церемонию бракосочетания только вдвоем. Об избраннике телезвезды известно совсем мало. Супруга Орловой зовут Валерий, ему 51 год, он крупный бизнесмен.

Сайт KP.RU также писал о том, что Орлова в этом году во второй раз стала мамой. Дочку она назвала Анной.