Житель Тувы госпитализирован с подозрением на сибирскую язву Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Житель Барун-Хемчикского района Тувы был госпитализирован в больницу Кызыла с предварительным диагнозом «сибирская язва». Такое заявление в пятницу, 30 июня, сделала прокуратура республики.

Как сообщается в заявлении прокуратуры, на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая производился убой лошади для дальнейшего сдачи мяса, а в минувший четверг, 29 июня, один из участников этого убоя обратился в районную больницу, жалуясь на ухудшение здоровья.

«С предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла», — сказано в заявлении, где уточняется, что в отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования.

Прокуратура Барун-Хемчикского района проводит проверку вместе со специалистами региональных управлений Россельхознадзора, Роспотребнадзора, а также ветеринарии и здравоохранения.

На территории района были временно введены ограничительные мероприятия.

Напомним, на прошлой неделе, 24 марта, зараженное сибирской язвой мясо изъяли в Чувашии. Сообщалось, что данная продукция была продана двум жительницам республики для личного потребления