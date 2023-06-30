Лавров назвал «передрягой» мятеж Пригожина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия всегда из любых передряг выходила более крепкой и сильной, отметив, что Москва «никому ничего не должна».

Таким образом Лавров прокомментировал просьбу Reuters прокомментировать попытки вооруженного мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», напомнив, что на эту тему ранее уже высказался президент России Владимир Путин и все политические силы страны.

«Если у Запада есть сомнения, то это их проблемы. У нас самих есть сомнения на счет западных лидеров. Россия всегда из любых передряг выходила более крепкой и более сильной. Так будет и в этот раз», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что такую позицию «признают и западные аналитики».

Напомним, днем ранее, 29 июня, ростовские полицейские изъяли БТР, оружие и прочую военную техники, которая осталась после ухода из города ЧВК «Вагнер». Ранее стало известно, что военная техника подразделения будет передана Министерству обороны.