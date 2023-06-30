Налоговые сборы с состоятельных россиян за год превысили 1 трлн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 1 триллиона рублей поступило в консолидированный бюджет от повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по итогам 2022 года. Об этом сообщила газета «Ведомости».

«Поступления в консолидированный бюджет от повышенного НДФЛ (15% для россиян с ежегодным доходом свыше 5 млн рублей) в 2022 г. составили 1,013 трлн рублей», - сообщило издание со ссылкой на материалы об исполнении бюджета.

Повышенный НДФЛ для состоятельных жителей России действует уже второй год. По итогам прошлого года удалось собрать средств на 60% больше, чем по итогам 2021 года. Тогда в бюджет поступило 636 миллиардов рублей.

Из 1 триллиона рублей в бюджет страны было перечислено 132 миллиарда рублей. Это на 70% больше, чем ожидало министерство финансов РФ.

Напомним, закон о повышении с 13 до 15% налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год, президент России Владимир Путин подписал в ноябре 2020 года. Деньги от повышенного НДФЛ направляют на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими редкими заболеваниями.

Сайт KP.RU недавно писал, что вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил в Федеральную налоговую службу (ФНС) предложение об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых москвичей до 20%. Депутат отметил, что для «повышения справедливости» для зарабатывающих более 25 млн рублей в год или более 2 млн в месяц ставку нужно поднять еще на 5%.