В Кузбассе ввели выплату в 200 тысяч рублей для переселенцев из других регионов

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе ввели единовременную выплату в 200 тысяч рублей для россиян, готовых переехать в регион и трудоустроиться на новом месте. Чтобы получить материальную помощь, безработным людям или соискателям вакансий необходимо обратиться в Центр занятости в своем регионе за услугой по содействию гражданам в переезде и переселении. Пособие выплачивается после того, как человек заключил с центром договор о переселении и устроился в Кузбассе на новую работу.

«В Кузбассе создана и действует целая система мер, направленная на поддержку жителей региона. В то же время мы готовы поддержать тех, кто хочет переехать к нам, жить здесь и работать. Поэтому предусмотрели для таких граждан единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Мы заинтересованы в привлечении востребованных специалистов, которые будут развивать экономику региона», - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Обратиться в центр занятости населения за выплатой можно в течение года со дня трудоустройства, предоставив необходимые документы.