Лавров: Москва не скрывает имена вывезенных в Россию детей из зоны боевых действий

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 30 июня заявил, что Москва не скрывает имена детей, которые были вывезены в Россию из зоны боевых действий. По его словам, десятки детей уже находятся с родственниками, которые их забрали.

«Все дети, которые сейчас находятся на российской территории, они все известны. Их имена никто не скрывает», - заявил Лавров.

Он отметил, что не является секретом и местонахождение таких детей. По словам Лаврова, если у них есть родственники, то те обладают полным правом забрать детей.

«Несколько десятков детей уже вернулись к своим родственникам», - подчеркнул глава МИД РФ.

Он также напомнил, что такие дети были эвакуированы в Россию из зоны боевых действий, потому что находились в детских домах.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что Россия намерена вернуть на Украину эвакуированных из зоны конфликта детей, когда там будут созданы безопасные условия. Дипломат подчеркнул, что вопрос о детях, «насильно отправленных в Россию», полностью раздут.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что РФ вывозила детей с территории Украины легально, так как несовершеннолетние находились без присмотра, без защиты, посреди зоны конфликта. Никаких препятствий воссоединению украинских семей Москва не создавала и создавать не намерена, отмечал российский лидер.