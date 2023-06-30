Лавров: цель Запада - воспрепятствовать расширению БРИКС

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал целью западных стран препятствие расширению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и повышению его авторитета в мире.

«Цель – не допустить ни России, ни Китаю, ни кому-то еще укрепить ряды своих единомышленников, воспрепятствовать расширению БРИКС, повысить его авторитет в мире», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, страны Запада намерены подорвать объединенные процессы в Евразии в рамках Евразийского экономического объединения, Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества, а также Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и проекта «Одного пояса - одного пути».

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что примерно 20 стран выразили желание присоединиться к группе БРИКС, указав на существенную роль БРИКС на международной арене.