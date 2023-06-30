Лавров: Россия готова рассмотреть вопрос о возвращении к связям с Финляндией Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 30 июня, заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о восстановлении нормальных связей с Хельсинки, если Финляндия примет соответствующее решение. Однако будет учитываться вступление страны в Североатлантический альянс.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли восстановление связей России и Финляндии, Лавров подчеркнул, что они не сами разорвались, это произошло по инициативе Хельсинки.

«Финляндия переметнулся в стан тех, кто наиболее яро участвует в кампании против РФ. Тут дело не за нами, мы соседи», - отметил руководитель МИД РФ.

По его словам, России заинтересована в мирном сосуществовании с Финляндией. Лавров также напомнил, что РФ много сделала для обретения Финляндией независимости.

«Мы всегда помним добро. Если Финляндия решит вернуться к нормальным связям, то мы рассмотрим этот вопрос», - заявил глава министерства.

Однако он уточнил, что при этом будет учитываться тот факт, что Финляндия является членом НАТО.

Сайт KP.RU писал, что Финляндия стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. В свою очередь, в Кремле заявили, что вступление Финляндии в НАТО представляет для России дополнительную угрозу. Поэтому РФ будет принимать дополнительные меры для обеспечения своей безопасности.

Новость дополняется