Лавров: Запад с «формулой мира Зеленского» пытается временно заморозить конфликт

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны своими действиями стараются временно заморозить украинский конфликт, чтобы за это время успеть создать новую военную инфраструктуру.

Лавров указал на то, что Вашингтон совместно с Североатлантическим альянсом и Европейским Союзом «твердо, многократно, бескомпромиссно» назвали единственной основой для переговоров по украинскому конфликту «формулу мира Зеленского».

«Есть нейтральные банальные вещи, как обеспечение продовольственной, энергетической безопасности, те вещи, которые подорваны санкциями Запада. И только после всех условий формулы будет мир», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, западные страны «пытаются временно заморозить конфликт, выиграть время, чтобы вновь накачать Украину в военном плане, создать новую военную инфраструктуру». «Такой сценарий продвигают американские политологи», - добавил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом, указав на то, что переговорный процесс абсолютно исключается украинской стороной.

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