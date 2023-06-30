Вузам рекомендовали давать абитуриентам допбаллы за службу в армии и участие в СВО

Минобрнауки рекомендовало вузам начислять абитуриентам баллы за службу в армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство науки и высшего образования РФ дало рекомендацию высшим учебным заведениям страны начислять до 10 дополнительных баллов абитуриентам, которые прошли военную службу или были задействованы в специальной военной операции.

В письме руководителям вузов от замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева сказано, что дополнительные баллы смогут получить абитуриенты за индивидуальные достижения, а именно за службу в армии и участие в СВО. Однако эта сумма баллов, начисленная поступающему на программы бакалавриата и специалитета, не должна быть больше 10.

Письмо опубликовано на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Как ранее писал KP.RU, президент РФ Владимир Путин 24 июня подписал закон о льготах для поступления в российские вузы участников СВО и детей врачей, которые погибли во время коронавирусной пандемии. Для участников СВО выделяются квоты, а детям погибших врачей предоставляется возможность в приоритетном порядке перейти на бюджет.