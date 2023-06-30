Акционеры «Газпром» решили не выплачивать дивиденды за 2022 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Акционеры «Газпрома» в ходе годового собрания приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

«Дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать», - сказано в сообщении компании, опубликованном в Telegram-канале.

За первое полугодие прошлого года группа компании выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию, что в общем составляет 1,208 трлн рублей.

Как заявил зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов, компания обеспечила акционерам сверхприбыль, отправив на выплаты на 115 млрд рублей, что более, предусмотренного дивидендной политикой. По его словам, на этом фоне совет директоров принял сохранить совокупные выплаты за прошлый год на уровне промежуточных дивидендов за первое полугодие.

После февраля прошлого экспорт компании серьезно снизился из-за отказа европейских стран от российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. В прошлом году в дальнее зарубежье «Газпром» экспортировал в 1,8 раза меньше газа, чем годом ранее, - 100,9 млрд кубометров, это является минимумом с начала 1990-х.

Напомним, в этом году финская Gasum расторгла контракт с «Газпромом» на поставку трубопроводного газа, который действовал до 2031 года. Тем временем в МИД Венгрии договор с «Газпромом» назвали гарантом энергобезопасности республики.