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НовостиОбщество30 июня 2023 9:41

Песков прокомментировал идею о запрете смены пола

Песков: у Кремля пока нет позиции насчет идеи о запрете смены пола
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков прокомментировал идею о запрете смены пола

Песков прокомментировал идею о запрете смены пола

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского Дмитрий Песков заявил, что сейчас Кремля нет какой-либо позиции относительно инициативы Государственной думы о запрете смены пола.

«Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний, случаев, при которых необходима по медицинским показаниям. Все остальное - пока я не готов говорить о какой-то позиции. Вы знаете, сейчас происходят экспертные обсуждения в парламенте», - отметил представитель Кремля.

Напомним, Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о запрете смены пола. Этот документ предусматривает не только запрет смены пола путем проведения операции, но и изменение пола в государственных документах.

Отмену возможности смены пола в документах подготовил Минюст РФ, отмечая, что такая мера будет одним из шагов по укреплению семейных ценностей в российском законодательстве.