Минкульт Италии предложил Маску и Цукербергу место для боя

TMZ: Минкульт Италии предложил Маску и Цукербергу провести поединок в Колизее Фото: REUTERS

Колизей как возможное место для поединка миллиардеров Илона Маска и Марка Цукерберга был выбран с подачи министерства культуры Италии. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации источников издания, глава итальянского Минкульта Дженнаро Санджулиано несколько дней назад вышел на связь с миллиардерами и сам предложил провести бой на арене памятника архитектуры. Портал также отмечает, что и Маску, и Цукербергу очень понравилась такая инициатива.

Сайт KP.RU ранее писал, что, по словам Маска, его бой с Цукербергом может состояться в Колизее.

Ранее также называлось и другое возможное место проведения поединка между миллиардерами. Маск предложил провести дуэль в Лас-Вегасе в стиле смешанных единоборств (ММА).

Напомним, 22 июня Цукерберг принял вызов Маска на бой без правил, чтобы выяснить отношения. Поводом для будущей дуэли стала информация о том, что компания Цукерберга планирует запустить приложение, которое может стать конкурентом Twitter.

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