Месяц избегала врачей из-за тура: раскрыты подробности внезапной болезни Мадонны

TMZ: Мадонна месяц игнорировала высокую температуру, не обращаясь к врачам Фото: REUTERS

Певица Мадонна месяц боролась с высокой температурой, перед тем как ее доставили без сознания в больницу. Об этом пишет TMZ, ссылаясь на свои источники.

Как передает издание, артистка игнорировала свои симптомы, не обращаясь к врачу, поскольку готовилась к предстоящему мировому туру «Celebration». Врачи певицы полагают, что ее температура была признаком инфекции, обострившийся на фоне отсутствия лечения.

Источник издания сообщает, что сейчас ее близкие обеспокоены тем, что певица пойдет против указаний врача и начнет настаивать на том, чтобы скорее начать свое мировое турне.

Напомним, Мадонна попала в отделение интенсивной терапии госпиталя в Нью-Йорка с серьезной бактериальной инфекцией, после чего перенесли ее мировой тур. Один из ее родственник позже заявил, что певица находилась на грани жизни и смерти. По его словам, близкие «готовились к худшему».

Как сообщалось, в минувший четверг, 29 июня, Мадонна была доставлена в свой дом в Нью-Йорке на частной машине скорой помощи. Однако накануне появилось сообщение, что он до сих пор чувствует себя плохо.

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