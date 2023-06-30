Два человека погибли при взрыве резервуара для нефтепродуктов в Татарстане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Взрыв произошел в товарном парке на территории ПАО «Татнефть» НГДУ «Елховнефть», расположенном в селе Старое Маврино Заинского района в Татарстане. Об этом пятницу, 30 июня, сообщили в МЧС региона.

«На место происшествия силы Заинского пожарно-спасательного гарнизона были направлены по рангу пожара №3», - сказано в заявлении ведомства.

Пожарные обнаружили, что огонь распространился на площадь два квадратных метра недействующего наземного резервуара, который находился на реконструкции.

Сообщается, что к 11.01 огонь был полностью потушен. В результате происшествия погибли двое рабочих. По предварительным данным, они исследовали резервуар перед его повторным заполнением нефтепродуктами.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», - заявил следственный комитет Татарстана.

На данный момент эксперты и правоохранительные органы изучают место происшествия.