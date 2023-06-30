Губернатор Сергей Цивилев поздравил отряд специального назначения «Кузбасс» с вручением Боевого знамени

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поздравил личный состав и ветеранов отряда специального назначения «Кузбасс» с вручением Боевого знамени. Торжественная церемония прошла 30 июня в Кемерове на площади Мемориала Воину-Освободителю. Указ о присвоении Боевого знамени подписал президент России Владимир Путин.

«В святом для каждого кузбассовца месте - на площади Мемориала Воину-Освободителю - вы сегодня получаете главную реликвию, Боевое знамя, - обратился к военнослужащим губернатор Сергей Цивилев. - Несите его с честью, как все предыдущие поколения, как ваши деды и прадеды».

Глава региона напомнил, что с февраля 2022 года отряд участвует в СВО.

«Ваш отряд когда-то помогал строить Кузбасс и все главные заводы на территории Кемерова. Ваш отряд участвовал в боевых действиях в Афганистане, во всех конфликтах в горячих точках и сейчас выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Мы, жители Кузбасса, благодарны за вашу службу и гордимся вами», - подчеркнул Сергей Цивилев.