Женщина избила девушку из-за открытого купальника на пляже в Ярославле

Скрин видео/ВК "Подслушано в Ярославле"

Женщина избила загоравшую на пляже в Ярославле девушку из-за купальника, который ей показался слишком откровенным. Видео такой драки инцидента опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах можно увидеть, как женщина, набегает на отдыхающую девушку, перед этим хорошо разбежавшись, а затем бьет ее по голове с размаха. После этого нападающая берет девушку за шею, бросая на землю, а потом наносит ей пару ударов свернутым полотенцем. Пострадавшая при этом не оказывает никакого сопротивления и лежит, стараясь обхватить голову рукой.

Как сообщают друзей избитой девушки, причиной конфликта стал ее открытый купальник, который отдыхавшие рядом с ними женщины посчитали развратным. После этого на место прибыли правоохранительные органы.

Напомним, на прошлой неделе, вечером в воскресенье, 25 июня, около 20 человек устроили массовую драку в Новой Москве.