Кампус НГУ позволит сделать фокусировку на новых научных направлениях

В Новосибирске строят учебный и досуговый центры, комплекс общежитий, корпус поточных аудиторий, научно-исследовательский центр и учебно-научный центр. Фото: Ульяна МУРАШОВА

Новый кампус Новосибирского государственного университета позволит ученым совершать прорывные исследования в актуальных и необходимых для технологического лидерства страны областях. Об этом «Комсомольской правде» сообщил ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук:

- Формируя целевую модель кампуса мирового уровня НГУ, который сейчас строится в Академгородке благодаря нацпроекту «Наука и университеты», мы приняли решение усиливать три передовых направления: биотехнологии, новые материалы и искусственный интеллект. По этим тематикам в Новосибирском научном центре есть существенный задел, однако именно университет планирует заниматься технологическим приложением фундаментальных результатов. Также НГУ выступит местом подготовки высококвалифицированных кадров с соответствующими компетенциями и площадкой для стратегического взаимодействия с представителями индустрии.

По словам академика, НГУ активно развивает соответствующие направления. Например, в университете действуют научно-образовательные центры «Институт генетических технологий» и «Институт химических технологий», работает Центр НТИ по новым функциональным материалам, Центр смарт-технологий и искусственного интеллекта, НОЦ «Машинное обучение и анализ больших данных», Передовая инженерная школа «Когнитивная инженерия». Также в этом году открылись пять новых магистерских программ в этих областях, действуют профильные научные лаборатории, в том числе молодежные.

- Без современной инфраструктуры говорить о прорывных технологиях невозможно. Но строящиеся здания учитывают и потребности молодых ученых и студентов, без которых невозможно развитие соответствующих научных и технологических направлений, - объяснил Михаил Федорук.