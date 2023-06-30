Посольство России в Польше заявило, что не получало данных о задержании хоккеиста

Посольстве РФ в Польше заявило, что не получало данных о задержании хоккеиста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Варшаве заявило, что на данный момент не получало от Варшавы данных о задержании российского гражданина.

«В настоящий момент от правоохранительных органов не поступала информации о задержании российских граждан по обвинению в шпионаже», - приводит RT заявление дипмиссии.

Как сообщает ТАСС, что российские дипломаты направили в Министерство иностранных дел Польши ноту с просьбой подтвердить данные о задержании гражданина России.

Напомним, накануне польская прокуратура заявил о задержании в республике по обвинению в шпионской деятельности российского хоккеиста, который выступал в клубе первой польской лиги. Имя задержанного не называли в интересах следствия, но сообщали, что спортсмена обвиняют в сборе данных о критической инфраструктуре сразу в нескольких воеводствах страны.