WSJ: Киев перестал посылать в атаку западные танки из-за серьезного сопротивления

ВС РФ не дают ВСУ продвинуться в своем контрнаступлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезным сопротивлением России в ходе своего контрнаступления в зоне проведения специальной военной операции. Из-за этого Киев вынужден поменять тактику, сообщает газета Wall Street Journal.

Материал основан на комментариях украинских военных. По их словам, ВСУ столкнулись с "жестким сопротивлением России первоначальному наземному наступлению в начале июня". В связи с этим, командование ВСУ приняло решение отказаться от отправки в атаку для штурма западных танков и крупных пехотных формирований.

Вместо этого боевики ВСУ сосредоточились попытке нанесения точечных ударов, отмечает американское издание.

Напомним, наступление Украины на Донецком, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось 4 июня. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, второй этап контрнаступления ВСУ может быть более интенсивным.

Как ранее писал KP.RU, только за первые три неполные недели июня Киев лишился свыше 13 тысяч военнослужащих. Бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ приготовили для украинской армии ловушку.