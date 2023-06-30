Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика Наумова арестована до 26 августа 2023

Женщина пробудет в СИЗО почти два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опекун погибшего в Екатеринбурге мальчика Вероника Наумова была арестована на 1 месяц 29 суток. Таким образом женщина пробудет в СИЗО по меньшей мере до 26 августа 2023 года.

«Избрать обвиняемой Наумовой Веронике меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, по 26 августа», - приводит РИА Новости заявление судьи Чкаловского районного суда.

Напомним, опекун шестилетнего мальчика заявила, что ребенок «ушел из квартиры» утром в понедельник, 26 июня. Около трех дней 1500 волонтеров, а также силовики пытались найти мальчика.

Как писал сайт KP.RU, пропавший шестилетний мальчик был найден мертвым. При этом было установлено, что его смерть наступила еще несколько месяцев назад, а приемная мать все это время пыталась скрыть произошедшее.