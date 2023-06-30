Стандарты «все включено» и «ультра все включено» начали работать в отелях России Фото: Олег УКЛАДОВ

В российских отелях начали действовать стандарты «все включено» и «ультра все включено», к которым можно присоединиться добровольно.

Как передает ТАСС, теперь отели должны будут соблюдать требования номерного фонда, а также питания и наличия элементов инфраструктуры. Кроме того, необходимо будет присоединиться к требованиям в вопросах развлекательных мероприятий, услуг для детей, спортивных услуг, спа и другого.

Эксперты заявляют, что начавшие на данный момент действовать стандарты помогут повысить уровень качества услуг, предоставляемых в отелях, привлекая привлечет количество туристов.

Напомним, ранее Росстандарт заявил, что отели в России, которые приняли решение работать по системе «все включено», будут обязаны предоставлять своим гостям алкогольные напитки отечественного производства неограниченно.