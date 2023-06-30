Япония частично вывела из-под санкций проекты «Сахалин-1,2» и «Арктик СПГ 2»

Токио исключил проекты на Сахалине и "Арктик СПГ-2" из-под санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония частично снимет запрет на предоставление России архитектурных и инженерных услуг на важные для Токио российские нефтегазовые проекты "Салахин-1", "Сахалин-2" и "Арктик СПГ-2". Об этом сообщает министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Вместе с тем с 30 сентября 2023 года в силу вступит запрет на предоставлении России ряда услуг по проведению строительных и инженерных работ. Эти услуги связаны с разведкой, добычей, сжижением, хранением и транспортировкой сырой нефти и природного газа. Данные санкции не будут распространяться на "Сахалин-1,2" и "Арктик СПГ-2".

Отметим, что Япония является одним из крупнейших в мире импортеров сжиженного природного газа. Токио получает около 9% всего импорта СПГ из России.

Ранее сайт KP.RU писал, что Япония хотела оставить россиян без поддержанных автомобилей. При этом антироссийские санкции больно ударили по японцам. Так, цены в стране Восходящего Солнца на популярные ингредиенты для суши подскочили до 30% летом 2022 года.