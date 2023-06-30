Курс доллара поднялся выше 89 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара начал колебаться. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время торгов на Московской бирже в пятницу, 30 июня, курс доллара достиг отметки в 89 рублей, что является ростом почти двух процентов с открытия торгов. Эти данные подтверждаются площадкой.

Курс доллара вырос до 89,27 рубля, а евро достигло отметки в 96,85 рубля. С начала дня обе валюты прибавили по полтора рубля. С понедельника рост составил уже более четырех рублей.

Почему меняется курс доллара летом 2023 года

Отметим, что KP.RU подробно писал о причинах этого явления. Причинами снижения рубля являются дешевеющая нефть, завершение налогового периода для российских экспортеров и укрепление доллара на мировом рынке. Снижение курса рубля может быть выгодным для Минфина и экспортеров, однако оно может привести к росту инфляции и снижению потребительской способности населения.

Повышение ставки ЦБ может представлять некоторые сложности для бизнеса, однако оно может укрепить рубль. Эксперты считают, что не стоит полностью отрицать значение валюты, поскольку курс рубля может восстановиться после того, как спекулянты зафиксируют свои прибыли.

Наиболее комфортный диапазон для всех - 80-90 рублей за доллар.