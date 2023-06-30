"Нацепила трусы на шею": Подписчики высмеяли Ксению Собчак за странный наряд

Ксения Собчак выбрала весьма странный наряд для своего новостного шоу Фото: Скриншот с YouTube

Подписчики высмеяли телеведущую Ксению Собчак за странный наряд в ее новом выпуске новостного шоу "Осторожно, Собчак" на YouTube.

В кадре 41-летняя Собчак появилась в джинсах и черной майке без рукавов с глубоким вырезом, которую она надела поверх кроп-топа. Зрителей ее канала смутил необычный предмет на шее Ксении. Некоторые сравнили его с трусами.

"Не могу отделаться от мысли, что это трусы на шее, как те купальники, состоящие из одних бикини до плеч", - написал один пользователь, чей комментарий набрал почти 300 лайков.

С ним согласились и другие подписчики канала: "Дешево и оригинально", "Ксюша умеет не только ловко переобуваться в воздухе, но и в полете лихо одевать трусы поверх майки. Чудо-баба".

Сайт KP.RU рассказывал, как весной 2022 года Ксения Собчак вместе с мужем и сыном сбежала из России, но спустя месяц она вернулась на родину на заработки, так как не прижилась на чужбине. Вернувшись, Собчак пожаловалась на нехватку финансов.