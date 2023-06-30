В России снизилось количество работников в простое

Минтруд России сообщил о сокращении числа сотрудников в простое в 3,5 раза за год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Елену Мухтиярову, количество работников, находящихся в простое, в России сократилось в три раза за год.

По данным на июнь 2022 года, количество работников, находящихся в простое, составляло более 120 тысяч человек, в то время как в настоящее время их число уменьшилось до менее 35 тысяч. Количество сотрудников, работающих неполный день, также снизилось в 3,5 раза. В прошлом году их было более 130 тысяч человек, а сейчас их число составляет менее 40 тысяч.

Елена Мухтиярова отметила, что ранее государство использовало временные и общественные работы в качестве компенсации для сотрудников, работающих неполный день. Однако сейчас такая необходимость снизилась.

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