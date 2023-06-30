Шольц заявил, что в ЕС договорились расширить производство боеприпасов в Европе

Шольц сообщил о новой договоренности с лидерами ЕС в сфере вооружения Фото: REUTERS

Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе пришли к общей договоренности расширить производство боеприпасов в Европе. Об этом по итогам встречи заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц также отметил, что на брюссельском саммите страны ЕС обсуждали вопросы оказания долгосрочной помощи Украине.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден досрочно покинуть саммит ЕС из-за экстренного заседания в Елисейском дворце по поводу массовых беспорядков в его стране.

Ранее сайт KP.RU писал, что в апреле в Пентагоне произошла утечка секретных файлов, в которых говорится об экономическом истощении по меньшей мере десяти стран ЕС из-за оказания помощи киевскому режиму. В число этих стран выходят Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Румыния, а также Словения и Словакия.