Путин поговорил по телефону с премьером Индии Моди Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили, кроме прочего, попытку вооруженного мятежа в России 24 июня 2023.

«В связи с событиями 24 июня Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности ее граждан», – сообщается на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер в разговоре с индийским премьером, Украина категорически отказывается урегулировать конфликт дипломатическим путем. Кроме того, политики обсудили контакты в рамках Шанхайской организации сотрудничества, «Большой двадцатки» и БРИКС. Путин и Моди отметили важность дальнейшей реализации крупных совместных проектов в различных сферах и констатировали значительный рост товарооборота между странами в 2022 году и по итогам первого квартала этого года.

Напомним, что в ночь на 24 июня произошел вооруженный мятеж бизнесмена Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер». Ситуация держала в напряжении всю страну целый день. После долгих переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко группа «Вагнер» развернула свои колонны от Москвы и передислоцировалась.

Как писал сайт KP.RU, Путин заявлял, что мятеж был бы в любом случае подавлен, поскольку с самого начала ситуации были предприняты решения по защите конституционного строя.