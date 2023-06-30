Рогов сообщил о контратаке российских войск в районе Времевского выступа Фото: Александр КОЦ

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о контратаке российской армии в районе Времевского выступа в Запорожской области.

“Наши войска провели контратаку в районе Времевского выступа, в направлении села Ровнополя, ударив по позициям противника. Бои продолжаются”, — сообщил Рогов РИА Новости.

Также он отметил, что артиллерийские и минометные подразделения ВС России нанесли удары по группировкам ВСУ в селах Великая Новоселка, Павловка и Владимировка, находящиеся в серой зоне. При этом, по его словам, в контратаке участвовали морпехи Тихоокеанского флота РФ и бойцы подразделение “Каскад”.

Ранее Рогов подчеркивал, что командование ВСУ, вероятнее всего, продолжит атаки в этом районе с целью прорыва к Азовскому морю. При этом тяжелые бои в районе Времевского выступа идут практически с самого начала наступления украинской армии.

Тем временем профессор военной истории Университета Калгари Александр Хилл заявил, что ВСУ уже находятся в критическом положении, а промежуточные итоги наступления показывают, что оптимистичные ожидания западных экспертов о серьезных успехах Киева “вряд ли оправдаются”.

Командир одного из подразделений ВСУ, участвовавших в этих наступлениях, в интервью американскому изданию Wall Street Journal признался, что украинские войска “были шокированы” масштабом подготовки российской линии обороны.