Россиянам рассказали, как спастись от жары в квартире

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Строительный эксперт Федор Васильев в беседе с NEWS.ru рассказал, как спастись от жары в квартире, отметив, что первым делом нужно перекрыть солнечный свет, который поступает в помещение, особенно, если речь идет о большом окне на солнечной стороне.

Васильев рекомендовал приобрести тонирующие и светоотражающие пленки, а также использовать плотные шторы или жалюзи, уточнив, что утром какое-то время эффект еще «теплицы не возникнет от больших окон или лоджии».

«Со временем любые шторы нагреются, в комнате станет душно. Существуют специальные тонирующие и светоотражающие плёнки, которые не блокируют естественное освещение, но при этом отражают свет», - заявил специалист, отметив, что зеркальные пленки очень хорошо защищают от яркого света и жары.

Кроме того, эксперт посоветовал не забывать и про увлажнение, а также охлаждение помещение, рекомендуя распылить ледяную воду на шторы, а потом открыть окна на ночь, когда жара спадет. По его словам, нужно в знойные дни время от времени разбрызгивать из пульверизатора ледяную воду в помещениях в центре каждой комнаты.

«Если в квартире есть торцевая стена дома, выходящая на солнечную сторону, то в самые жаркие часы лучше не находиться в комнатах, где проходит эта стена, так как она сильно нагревается, и в это время там будет особенно жарко», - сообщил также он, но уточнил, что это можно решить, если установить на такую стену гидроветрозащитную мембрану.