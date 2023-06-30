Глава ЕК сообщила о поставках Украине 220 тыс. артиллерийских снарядов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начиная с марта 2023 года страны Европейского союза поставили киевскому режиму около 220 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В рамках принятого в конце марта "снарядного пакета" ЕС также поставил Украине свыше 2 тысяч ракет. Всего ЕС планирует за 12 месяцев к марту 2024 года передать в руки Вооруженных сил Украины (ВСУ) миллион снарядов.

"Мы на пути к выполнению этой цели", - сообщила фон дер Ляйен, добавив, что для реализации плана за последние три месяца из Европейского фонда было выделено два миллиарда евро.

Ранее KP.RU писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам брюссельского саммита ЕС сообщил о договоренности лидеров ЕС расширить производство боеприпасов в Европе.

При этом десять стран ЕС испытывают экономическое истощение и не могут спонсировать киевский режим.