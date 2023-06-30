Курс евро вырос до 97 рублей впервые с марта 2022 года Фото: REUTERS

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 97 рублей впервые с 29 марта этого года.

Как следует из данных торгов, расчетами «завтра» евро вырос на два рубля – до 97,1 рубля. В свою очередь, курс доллара поднялся на 1,68 рубля – до 89,25 рубля, юань подорожал на 20 копеек – до 12,26 рубля.

Ранее во время торгов на Московской бирже в пятницу, 30 июня, курс доллара достиг отметки в 89 рублей, что является ростом почти в 2% с открытия торгов. Сайт KP.RU подробно писал, почему американская валюта подорожала. Причинами снижения курса рубля являются дешевеющая нефть, завершение налогового периода для российских экспортеров и укрепление доллара на мировом рынке. Снижение курса рубля может быть выгодным для Минфина и экспортеров, однако оно может привести к росту инфляции и снижению потребительской способности населения.