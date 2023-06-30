В Нижегородской области вдвое снизилось число алкоголиков

Мужчины страдают от этой зависимости в шесть раз чаще женщин Фото: Shutterstock

За последние десять лет число нижегородцев, страдающих алкоголизмом, снизилось почти вдвое. Такие данные привели в Нижегородском областном наркологическом диспансере.

- Сейчас на диспансерном наблюдении состоит 47 918 больных алкоголизмом, из них 854 человека с психотическими расстройствами от алкоголя, - сообщает NewsNN со ссылкой на данные диспансера. - В этой статистике есть один подросток. При этом наблюдается тенденция к снижению числа больных. Если в 2012 году их было 80 357, то в 2022 — 48 094.

Одновременно с этим в Нижегородской области насчитывается 65 343 человека, употребляющих психоактивные вещества. Это чуть больше 2% населения. В целом за последние 10 лет число жителей, страдающих наркологическими расстройствами, снизилось на 45,2%. Главным образом это произошло благодаря снижению числа алкоголиков.

- Среди людей с алкогольной зависимостью большинство составляют мужчины, - рассказали специалисты наркодиспансера. - Если 10 лет назад на одну пьющую женщину приходилось трое таких мужчин, то в 2022 году уже шестеро.