“Просто раздражает”. Немцы раскритиковали Зеленского за требование к ЕС

Читатели Die Welt осудили Зеленского за требование принять Украину в ЕС Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали Владимира Зеленского за требования принять Украину в Евросоюз несмотря на несоответствие критериям для вступления.

“Зеленский может просить о приеме в ЕС, может подать заявление, не более”, — отметил один из читателей.

“Он пользуется тем, что никто не может сейчас в чем-то отказать Украине, не прослыв при этом сторонником Путина”, — допустил другой.

“Я настаиваю, чтобы он больше ничего не "требовал", это просто раздражает”, — заявил один из пользователей.

Многие читатели сошлись на том, что Евросоюзу необходимо обозначить для Украины определенные рамки, чтобы Киев не получил привилегии, недоступные другим странам ЕС.

Напомним, недавно еврокомиссар по вопросам расширения Европейского союза Оливер Варгелий сообщил, что Украина выполнила всего лишь два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС.

При этом журналист издания Financial Times Тони Барбер предупредил, что вступление Украины из-за политики ЕС приведет к значительному сокращению финансирования более чем десяти стран Евросоюза, а также вызовет недовольство в ряде стран восточной Европы, которые не смогут конкурировать с украинской сельхозпродукцией.