Роспотребнадзор Татарстана рассказал, какие прививки нужно сделать перед отпуском в теплых странах

В Роспотебнадзоре рассказали, перед поездкой в какие страны нужно сделать прививки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лето в самом разгаре, многие жители Татарстана отправляются в отпуска. Они стараются провести их в теплых странах. Вот только, напоминают эксперты, о прививках в таких случаях забывать не стоит.

Как рассказали в Роспотребнадзоре Татарстана, например, обязательная вакцинация от желтой лихорадки требуется при въезде в 32 страны Африки и 12 стран Южной Америки, в том числе Бразилию, Колумбию, Панам, Эфиопию, Перу и Эквадор. Прививку от этой заразы нужно сделать минимум за 10 дней до поездки, а иммунитет от нее сохранится на всю жизнь. И не забудьте вместе с билетом прихватить с собой международное свидетельство о вакцинации, а то вас не пустят в страну.

Как оказалось и без прививки от COVID-19 не везде сейчас полетаешь. Прививка от него нужна при посещении Египта, там же потребуют подтвердить и вакцинацию от оспы обезьян. Что же касается популярной Турции, то и там не стоит расслабляться. Страна неблагополучна по крымской геморрагической лихорадке.

И вообще, как советуют в Роспотребнадзоре Татарстана, перед вылетом в другие страны лучше уточнять эпидемиологическую ситуацию там, а при приобретении тура смотреть на наличие в нем медстраховки, сообщает Inkazan.